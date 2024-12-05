Врачи из российского региона провели уникальную операцию

Ямальские врачи впервые провели операцию по удалению части щитовидной железы

Врачи из Нового Уренгоя впервые провели гемитиреоидэктомию — операцию по удалению части щитовидной железы. Об уникальной для города операции сообщило правительство Ямала в Telegram.

Как рассказали власти, медики смогли получить доступ к щитовидной железе пациентки через небольшой надрез, а дальше удалили новообразование с помощью эндоскопа. Операция продлилась всего полчаса.

«Восстановление после такого вмешательства займет от трех до семи дней. В ближайших планах у врачей — внедрить такие операции в практику. В новых интегрированных операционных для этого есть все условия», — рассказали в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в Детской республиканской клинической больнице Татарстана впервые провели уникальную операцию младенцу на сердце. Новорожденный с опасным диагнозом «коарктация аорты» поступил в отделение кардиореанимации с весом всего 1,8 килограмма.