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08:21, 5 декабря 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили группу ВСУ на укрепленной позиции в Часовом Яре

ТАСС: ВС России уничтожили группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Российские войска в ходе наступления в Часовом Яре уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая занимала укрепленную позицию в местном огнеупорном заводе. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

«На северо-восточной окраине огнеупорного завода большую группу противника уничтожили. Сейчас дозачищают позиции», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Он добавил, что на указанном направлении были также засвидетельствованы массовые случаи дезертирства.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Стокоз рассказал, как командиры украинской армии пугали бойцов жестокостью российских военных. В ходе допроса он отметил, что подобные истории оказались ложью.

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