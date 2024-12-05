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12:21, 5 декабря 2024Мир

Введение военного положения в Южной Корее назвали попыткой дворцового переворота

Ли Чжэ Мён: введение военного положения — это попытка «дворцового переворота»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Лидер оппозиции и председатель партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён назвал попыткой «дворцового переворота» введение военного положения президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает телеканал KBS.

«Суть этих событий в том, что [президент] хотел стать настоящим монархом, это дворцовый переворот, в результате которого [он] мечтал стать настоящим ваном [королем]», — сказал политик.

По словам Ли, южнокорейский лидер хотел «поставить под свою руку» все конституционные и государственные органы.

Уточняется, что на прошедших в 2022 году президентских выборах Ли Чжэ Мён лишь незначительно уступил в голосах Юн Сок Ёлю.

Ранее начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Корея Пак Ан Су, который был назначен командующим военным положением, заявил о готовности уйти в отставку. О своем решении он сообщил министру обороны Ким Ен Хену.

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