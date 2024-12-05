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11:58, 5 декабря 2024Мир

Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи заявил об отставке

YTN: начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи готов уйти в отставку
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeon Heon-Kyun / AP

Начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Корея Пак Ан Су, который ранее был назначен командующим военным положением, заявил о готовности уйти в отставку. Об этом передает YTN.

«Накануне я сообщил министру обороны Ким Ен Хену о своей готовности уйти в отставку», — передает телеканал слова Пак Ан Су.

Ранее Пак Ан Су был назначен командующим после объявления военного положения в Корее. Он распорядился приостановить работу парламента и деятельности политических партий. Кроме того, под контроль военных была взята деятельность всех средств массовой информации.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране для борьбы со сторонниками КНДР в государстве. По данным агентства, военное положение в стране может быть связано с попытками проведения процедуры импичмента в отношении Юн Сок Еля и угрозой паралича власти.

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