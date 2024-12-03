В Южной Корее назначили командующего на время военного положения

Yonhap: Пак Ан Су стал командующим после объявления военного положения в Корее

Начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим после объявления военного положения в Корее. Об этом передает Yonhap.

Пак Ан Су стал командующим на время военного положения после решения президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Пак родился в 1968 году и стал начальником штаба Сухопутных войск в 2023 году. Генерал был назначен по согласованию с кабинетом министров Республики Корея.

Пак Ан Су распорядился приостановить работу парламента и деятельности политических партий. Кроме того, под контроль военных взята деятельность всех средств массовой информации.