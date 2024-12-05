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18:02, 5 декабря 2024Силовые структуры

Юрист попалась на афере с выплатой вдове участника СВО

В Удмуртии полиция задержала юриста за хищение 3 млн руб. у вдовы бойца СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Удмуртии полиция задержала юриста, подозреваемую в хищении 3 миллионов рублей у семьи участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержанная под видом оказания правовой помощи в получении единовременной выплаты забрала у вдовы бойца деньги и еще потребовала с нее 870 тысяч рублей за вывоз тела из зоны боевых действий.

При передаче денег юриста взяли с поличным. В ходе обыска у нее дома изъяты денежные средства, в том числе в иностранной валюте. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, она заключена под стражу.

5 декабря сообщалось, что в Ленинградской области выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца СВО и вымогали деньги.

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