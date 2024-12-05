Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:44, 5 декабря 2024Ценности

Жена телеведущего Диброва показала кадр в откровенном топе

Жена ведущего Диброва Полина показала кадр в откровенном спортивном топе
Екатерина Ештокина

Фото: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала кадр в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила снимок, на котором позировала в спортивной форме, лежа на коврике для йоги. Ее наряд состоял из укороченных облегающих шортов и цветного топа на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре жена телеведущего Диброва показала кадры в пиджаке на голое тело и прозрачной юбке. 35-летняя манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых продемонстрировала откровенный образ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СК ответили на критику Кадырова

      Врач заявил об эффективности популярной советской процедуры

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Опытная путешественница раскрыла отвратительные поступки пассажиров в самолете

      Жительница Курской области описала удары ВСУ словами «взрывы не прекращались»

      Собака-героиня спасла семью во время пожара в российском городе

      Жена телеведущего Диброва показала кадр в откровенном топе

      Пассажир нарушил правила этикета в самолете и вызвал споры в сети

      Мигрант расправился с задолжавшей ему знакомой и был осужден

      В Азербайджане назвали условие нормализации отношений Баку и Еревана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше