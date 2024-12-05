Жена телеведущего Диброва показала кадр в откровенном топе

Жена ведущего Диброва Полина показала кадр в откровенном спортивном топе

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала кадр в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила снимок, на котором позировала в спортивной форме, лежа на коврике для йоги. Ее наряд состоял из укороченных облегающих шортов и цветного топа на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре жена телеведущего Диброва показала кадры в пиджаке на голое тело и прозрачной юбке. 35-летняя манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых продемонстрировала откровенный образ.