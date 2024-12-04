Жена телеведущего Диброва показала кадры в пиджаке на голое тело и прозрачной юбке

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры она показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых она позировала в черном удлиненном пиджаке на голое тело, частично обнажавшем ее грудь. Помимо этого, звезда примерила черную прозрачную юбку, расшитую многочисленными узорами.

В качестве обуви она выбрала туфли в тон наряду на высоком на каблуке. В то же время стилисты сделали ей укладку, а визажисты — макияж.

Ранее в декабре жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте. Манекенщица поделилась видео, где шла по белому песку на фоне пальм в белых укороченных шортах, сквозь которые проступали яркие завязки от купальника.