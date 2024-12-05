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02:00, 5 декабря 2024Из жизни

Женщина закрыла бойфренда в чемодане и за это проведет в тюрьме остаток жизни

В США женщина проведет остаток жизни в тюрьме из-за бойфренда в чемодане
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В США вынесен приговор женщине, которая расправилась с бойфрендом, закрыв его в чемодане. Об этом пишет NBC News.

В понедельник, 2 декабря, прошло финальное заседание по делу 43-летней Сары Бун. Присяжные признали ее виновной в расправе над возлюбленным — 42-летним Хорхе Торресом-младшим. Теперь женщина проведет остаток жизни в тюрьме. При этом она отказалась от сделки со следствием, в рамках которой ей обещали урезать срок до 15 лет, если она признает вину. Женщина до последнего настаивала, что произошедшее было самообороной и результатом многолетнего насилия со стороны Торреса.

Останки Торреса нашли в чемодане для косметики в феврале 2020 года. Подозрения пали на Бун. На первых допросах она утверждала, что произошедшее было несчастным случаем во время пьяной игры в прятки. По ее словам, она закрыла мужчину в чемодане ради шутки, после чего ушла спать, думая, что он выберется сам. Утром оказалось, что мужчина мертв.

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Обвинители считали, что Бун заперла бойфренда умышленно. По их мнению, это доказывает видео, которая она сняла. На нем ее бойфренд мечется в запертом чемодане и кричит: «Я не могу дышать». Адвокаты Бун предлагали третью версию: они утверждали, что женщина расправилась с бойфрендом в рамках самообороны.

«Я прощаю себя за то, что влюбилась в монстра. Я пыталась разрушить чары... но так и не перестала любить его, — сказала Бун в зале суда. — Мне не хотелось, чтобы это произошло. Прости меня, Хорхе. Простите меня, семья Торрес». К моменту оглашения приговора женщина провела в тюрьме 58 месяцев.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии напал на жену из-за того, что она уличила его в неверности. Он плеснул в нее кислоту, поскольку она решила с ним развестись.

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