Женщина закрыла бойфренда в чемодане и за это проведет в тюрьме остаток жизни

В США женщина проведет остаток жизни в тюрьме из-за бойфренда в чемодане

В США вынесен приговор женщине, которая расправилась с бойфрендом, закрыв его в чемодане. Об этом пишет NBC News.

В понедельник, 2 декабря, прошло финальное заседание по делу 43-летней Сары Бун. Присяжные признали ее виновной в расправе над возлюбленным — 42-летним Хорхе Торресом-младшим. Теперь женщина проведет остаток жизни в тюрьме. При этом она отказалась от сделки со следствием, в рамках которой ей обещали урезать срок до 15 лет, если она признает вину. Женщина до последнего настаивала, что произошедшее было самообороной и результатом многолетнего насилия со стороны Торреса.

Останки Торреса нашли в чемодане для косметики в феврале 2020 года. Подозрения пали на Бун. На первых допросах она утверждала, что произошедшее было несчастным случаем во время пьяной игры в прятки. По ее словам, она закрыла мужчину в чемодане ради шутки, после чего ушла спать, думая, что он выберется сам. Утром оказалось, что мужчина мертв.

Обвинители считали, что Бун заперла бойфренда умышленно. По их мнению, это доказывает видео, которая она сняла. На нем ее бойфренд мечется в запертом чемодане и кричит: «Я не могу дышать». Адвокаты Бун предлагали третью версию: они утверждали, что женщина расправилась с бойфрендом в рамках самообороны.

«Я прощаю себя за то, что влюбилась в монстра. Я пыталась разрушить чары... но так и не перестала любить его, — сказала Бун в зале суда. — Мне не хотелось, чтобы это произошло. Прости меня, Хорхе. Простите меня, семья Торрес». К моменту оглашения приговора женщина провела в тюрьме 58 месяцев.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии напал на жену из-за того, что она уличила его в неверности. Он плеснул в нее кислоту, поскольку она решила с ним развестись.