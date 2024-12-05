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19:47, 5 декабря 2024Россия

Жительница Курской области описала удары ВСУ словами «взрывы не прекращались»

Жительница Курской области рассказала, что украинские войска разбомбили больницу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по гражданским объектам в Курской области. Об этом рассказала жительница села в российском регионе Людмила Тимошенко, чьи слова приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.

Женщина рассказала, что ее родное село и город Суджа попали под массированный артиллерийский обстрел. Из-за бомбежек ей с семьей пришлось прятаться в подвале, а затем и вовсе уехать в Курск.

«Больницу разбомбили, прокуратуру. Взрывы не прекращались целый день. Люди начали уезжать на машинах. Мы переночевали, тоже всю ночь были взрывы. Утром мы сидели уже в подвале, потому что били по селу. Потом посмотрели — горело все кругом», — вспомнила россиянка.

Ранее жительница села Коренево рассказала, что в начале августа солдаты ВСУ расстреляли машины с гражданскими, пытающимися эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области. Она уточнила, что рабочий поселок и село с одинаковым названием — Коренево — разделяет мост, который в народе прозвали «Долина ветров».

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