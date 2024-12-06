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12:04, 6 декабря 2024Россия

Депутат Госдумы опубликовал пост «исключительно для родственников украинских солдат»

Депутат ГД Саралиев обратился к родственникам военнослужащих ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Шамсаил Саралиев

Шамсаил Саралиев. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Член Госдумы опубликовал обращение к родственникам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). К ним обратился депутат нижней палаты Шамсаил Саралиев в Telegram.

В сообщении с пометкой «исключительно для родственников украинских военнослужащих» парламентарий призвал их содействовать спасению своих близких.

С этой целью Саралиев дал ссылку на онлайн-бот, с помощью которого бойцы ВСУ могут перейти в безопасную зону к российским подразделениям. «Будем возвращать их живыми и невредимыми лично вам», — добавил депутат, выделив и подчеркнув два последних слова.

Ранее Саралиев сообщил о состоявшемся обмене телами между Россией и Украиной. Обмен состоялся по формуле 502 на 48.

ЖЗЛ
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