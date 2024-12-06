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07:33, 6 декабря 2024Забота о себе

Девушка показала грудь парню во время ссоры и рассказала о результате

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: serpeblu / Shutterstock / Fotodom  

Девушка решила последовать совету из социальных сетей и во время ссоры показать обнаженную грудь своему парню. Результатами эксперимента она поделилась с Fashion Journal.

Девушка рассказала, что много раз слышала в социальных сетях совет обнажить грудь, чтобы закончить ссору. Поскольку она часто ругалась с молодым человеком, то решила испытать лайфхак на себе. «Когда я рассказала об этой идее парню, слова "голый" было достаточно, чтобы он согласился. Три часа спустя мы сцепились», — вспоминает автор статьи.

Она отметила, что в тот раз дело до обнажения так и не дошло. «Меня бы задело, если бы мой партнер начал раздеваться, пока я говорю. И мне становилось некомфортно от мысли, что я буду стоять перед ним уязвимой и продолжать эмоционально обороняться», — рассказала она.

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Пара решила не сдаваться и поэкспериментировать еще раз. По словам девушки, неожиданно для обоих опыт оказался успешным и теперь они практикуют его регулярно. «Каждый раз, когда один из нас слишком раздражен или в явно плохом настроении, второй начинает расстегивать джинсы и говорит: "Ладно, в таком случае давай раздеваться. Напряжение всегда спадает, без фактического обнажения», — уверяет автор статьи.

Девушка добавила, что хотя совет сработал не так, как задумывался, он помог избежать множества глупых ссор.

Ранее разлюбившая мужа женщина призналась, что не разводится из страха причинить боль другим. Психотерапевт Джоанн Харрисон посоветовала смириться с тем, что у людей могут быть разные реакции на ее решения.

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