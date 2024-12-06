Дуров, Кологривый и Канье Уэст стали самыми обсуждаемыми персонами в 2024 году

«ВКонтакте» рассказала, какие персоны привлекли внимание пользователей в 2024-м

Brand Analytics и «ВКонтакте» подвели итоги уходящего года. Из поступившего «Ленте.ру» релиза стало известно, какие персоны и темы привлекли внимание пользователей в 2024-м. В рейтинг вошли селебрити, спортсмены, фильмы и сериалы, аниме, игры, k-pop и сленг.

При составлении рейтинга обсуждаемости учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2024 года. Для исследования было обработано 31,5 миллиарда публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

Самой обсуждаемой персоной среди российских инфлюэнсеров стал певец SHAMAN. Второе место занял Баста, а замыкает отечественный топ-3 певица Ольга Бузова. Среди иностранных звезд больше всего упоминаний у Ланы Дель Рей.

Среди российских звездных пар самыми обсуждаемыми стали Джиган и Оксана Самойлова. Юзеры также активно обсуждали Павла Дурова и предполагаемую мать его детей Ирину Болгар. Среди иностранных звезд больше всего упоминаний в соцсети у Канье Уэста и отличающейся экстравагантным выбором одежды Бьянки Цензори.

На первой строчке среди российских актеров разместился скандально известный Никита Кологривый. Много пользователи говорили и о Юре Борисове — за роль в «Аноре» ему предрекают номинацию на «Оскар». Среди иностранных актеров самой обсуждаемой персоной стала Леди Гага. Среди российских фильмов наибольший ажиотаж вызвала экранизация «Мастера и Маргариты», а в зарубежном кинематографе — сиквел «Дюны». Также турецкий кинематограф продолжает набирать популярность.

Самой обсуждаемой российской спортсменкой 2024 года стала фигуристка Камила Валиева. В мировом же топе обсуждаемых спортсменов первое место занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Что касается компьютерных игр, самой обсуждаемой стал шутер Helldivers 2. Среди российских игр отличилась «Смута».

Самым обсуждаемым сленговым словом этого года стало «пов» (POV или point of view — «точка зрения»). На втором месте — «аура» (или aura points — «баллы ауры»). Наконец, лидерами в категории k-pop стали группы Stray Kids, ATEEZ и ENHYPEN.

