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20:32, 6 декабря 2024Силовые структуры

Главу российской строительной фирмы заподозрили в похищении 30 миллионов рублей из бюджета

В Иркутской области бизнесмена заподозрили в причинении ущерба бюджету на 30 млн
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации и инженера строительного контроля за похищение более 30 миллионов рублей из бюджета региона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по региону Светлана Павликова.

Дело завели по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Директора строительной организации арестовали, а второму фигуранту запретили определенные действия.

По версии следствия, в 2022 году фигуранты договорились похитить часть денег, выделенных на капитальный ремонт дороги в рабочем поселке Балаганск. На эти цели из регионального бюджета направили более 100 миллионов рублей. В результаты мужчины заменили часть материалов и уменьшили траты на транспортировку и отсыпку этих материалов, а потом предоставили недостоверный акт выполненных работ. Ущерб бюджету от их действий оценивается в более чем 30 миллионов рублей.

Ранее в Красноярске следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) и двух местных жителей.

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