В Израиле высказались о возможных переговорах России с США

Кедми: для переговоров между Россией и США сначала необходимо установить диалог

Перед стартом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между государствами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По его словам, переговоры могут стать следующей стадией. Он объяснил, что диалог — это изложение своих мыслей каждой стороной и готовность выслушать. «Потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией», — высказался он о возможности встречи руководства двух стран.

По мнению политолога, будущее переговоров между Москвой и Вашингтоном будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения конфликта. «Сегодня ситуация на пороге диалога между Соединенными Штатами и Россией», — считает Кедми.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией.