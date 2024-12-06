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06:43, 6 декабря 2024Мир

В Израиле высказались о возможных переговорах России с США

Кедми: для переговоров между Россией и США сначала необходимо установить диалог
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Перед стартом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между государствами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По его словам, переговоры могут стать следующей стадией. Он объяснил, что диалог — это изложение своих мыслей каждой стороной и готовность выслушать. «Потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией», — высказался он о возможности встречи руководства двух стран.

По мнению политолога, будущее переговоров между Москвой и Вашингтоном будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения конфликта. «Сегодня ситуация на пороге диалога между Соединенными Штатами и Россией», — считает Кедми.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией.

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