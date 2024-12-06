Уехавшая из России телеведущая Лазарева посочувствовала Зеленскому

Лазарева заявила, что Зеленскому приходится тяжело из-за конфликта на Украине

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России и живущая в Испании, заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится тяжело из-за хода конфликта. Об этом она рассказала, беседуя с коллегой Фаридой Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), запись доступна на YouTube.

По словам Лазаревой, из-за последних событий вокруг Украины ей морально очень сложно следить за конфликтом, поскольку новости ее расстраивают. «Страшно вообще смотреть на Зеленского, как это все трансформируется и как ему тяжело», — посочувствовала она политику.

Телеведущая также предположила, что украинцы уже сами устали от конфликта.

Ранее стало известно, что Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма. В ближайшее время в отношении телеведущей начнется заочный процесс во 2-м Западном окружном военном суде.

Лазареву обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Согласно экспертизе, в ее высказываниях об ударах украинских БПЛА по объектам на территории России содержались сведения, направленные на оправдание террористической деятельности.