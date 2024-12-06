Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:15, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России телеведущая Лазарева посочувствовала Зеленскому

Лазарева заявила, что Зеленскому приходится тяжело из-за конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России и живущая в Испании, заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится тяжело из-за хода конфликта. Об этом она рассказала, беседуя с коллегой Фаридой Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), запись доступна на YouTube.

По словам Лазаревой, из-за последних событий вокруг Украины ей морально очень сложно следить за конфликтом, поскольку новости ее расстраивают. «Страшно вообще смотреть на Зеленского, как это все трансформируется и как ему тяжело», — посочувствовала она политику.

Телеведущая также предположила, что украинцы уже сами устали от конфликта.

Ранее стало известно, что Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма. В ближайшее время в отношении телеведущей начнется заочный процесс во 2-м Западном окружном военном суде.

Лазареву обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Согласно экспертизе, в ее высказываниях об ударах украинских БПЛА по объектам на территории России содержались сведения, направленные на оправдание террористической деятельности.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии. Лукашенко сможет определять цели на «территории вероятного противника»

      Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

      Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

      Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

      Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

      Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

      Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в российском городе

      Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга отправился добровольцем на СВО

      Премьер Грузии пообещал «искоренить либеральный фашизм»

      Назван способ ускорить похудение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше