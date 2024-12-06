Осужденного за подрыв трех локомотивов в Мелитополе украинца признали террористом

Росфинмониторинг внес гражданина Украины Максима Воробьева в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На сайте сказано, что мужчина родился 3 февраля 1991 года в Мелитополе Запорожской области.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил Воробьева (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 16 годам лишения свободы за подрыв трех локомотивов в депо Мелитополя. Осужденный сделал это в период с апреля по июнь 2023 года.
4 декабря Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Павла Косолапова (внесен в перечень террористов и экстремистов), причастного к подрыву «Невского экспресса» в 2007 году.