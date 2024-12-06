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14:46, 6 декабря 2024Мир

Президент Сирии отказался от встречи с Эрдоганом

Эрдоган: Асад не дал положительный ответ на предложение о встрече
Семен Александров (редактор)

Фото: SANA / Reuters

Президент Сирии Башар Асад не дал положительный ответ о встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал турецкий лидер, сообщает РИА Новости.

«Мы сказали Асаду: давай встретимся. Не получили положительный ответ», — прокомментировал политик предложение о встрече и нормализации отношений Анкары и Дамаска.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стабилизировать происходящее в Сирии непросто, так как это сложная игра с большим количеством участников. Он выразил надежду, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию. Как указал дипломат, у российской стороны есть некоторая информация о том, кто поддерживает террористов в Сирии.

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