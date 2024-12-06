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10:08, 6 декабря 2024Россия

Российского депутата оштрафовали за сообщение в мессенджере

В Приморье депутата оштрафовали за оскорбление коллеги в мессенджере
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Приморье депутата оштрафовали за сообщение в мессенджере, в котором он назвал коллегу «лицом нестандартной сексуальной ориентации». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы российского региона.

По данным «Коммерсанта», сообщение с неоднозначным содержанием представителю «Единой России» направил член ЛДПР Кирилл Тихонов.

Суд признал сообщение публичным, поскольку оно было опубликовано в чате, в котором состояли все депутаты и специалисты думы Надеждинского муниципального района. За оскорбление российскому депутату назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Сумма штрафа будет перечислена в доход государства.

Ранее в Барнауле суд оштрафовал на три тысячи рублей женщину, оскорбившую бывшего супруга в мессенджере. Потерпевший подтвердил свои претензии скриншотами.

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