Российского депутата оштрафовали за сообщение в мессенджере

В Приморье депутата оштрафовали за оскорбление коллеги в мессенджере

В Приморье депутата оштрафовали за сообщение в мессенджере, в котором он назвал коллегу «лицом нестандартной сексуальной ориентации». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы российского региона.

По данным «Коммерсанта», сообщение с неоднозначным содержанием представителю «Единой России» направил член ЛДПР Кирилл Тихонов.

Суд признал сообщение публичным, поскольку оно было опубликовано в чате, в котором состояли все депутаты и специалисты думы Надеждинского муниципального района. За оскорбление российскому депутату назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Сумма штрафа будет перечислена в доход государства.

Ранее в Барнауле суд оштрафовал на три тысячи рублей женщину, оскорбившую бывшего супруга в мессенджере. Потерпевший подтвердил свои претензии скриншотами.