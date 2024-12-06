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11:17, 6 декабря 2024Ценности

София Вергара показала фигуру в бикини на архивном снимке

Актриса София Вергара показала фигуру в бикини на фото времен молодости
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала фигуру в откровенном виде на фото времен своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном архивном снимке звезда предстала в камуфляжном бикини, состоящем из бюстгальтера с подчеркивающими грудь лямками и плавок с завязками на талии. Она позировала перед камерой с нюдовой сияющей помадой на губах и с распущенными волосами.

Поклонники оценили фотосессию Вергары. Пост знаменитости набрал 407 тысяч лайков.

В ноябре София Вергара также поделилась архивным кадром. На нем актриса была запечатлена в атласном комплекте нижнего белья и сияющих туфлях на шпильке.

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