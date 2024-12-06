Сразу два летевших за границу российских самолета сменили курс и сели в других местах

Два летевших в Узбекистан российских самолета сменили курс из-за непогоды

Сразу два российских самолета, летевших за границу, сменили курсы и вынужденно сели в других местах. Об этом сообщила пресс-служба аэропортов Узбекистана.

6 декабря рейс Москва — Карши авиакомпании «Уральские авиалинии» перенаправили на запасной аэродром в Ташкент. Причиной стал туман в гавани назначения.

Кроме того, рано утром 6 декабря непогода парализовала работу аэропорта Самарканда. Из-за плохой видимости там ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В результате следовавший туда из Шереметьево борт «Аэрофлота» ушел на незапланированный аэродром в Бухару. Также самолеты «Азимута», SunExpress и Tukish Airlines, прибывшие из Сыктывкара, Измира и Стамбула, перенаправили в Бухару, Навои и Ташкент.

Отмечается, что ограничения в Самарканде уже сняли, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее у самолета авиакомпании «Азимут» во время полета отказал автопилот. Это случилось 4 декабря на рейсе из Пскова в Минеральные Воды.