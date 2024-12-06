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14:28, 6 декабря 2024Забота о себе

Уролог раскрыл способ замедлить старение

Уролог Гадзиян посоветовал снизить калорийности пищи, чтобы замедлить старение
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Уролог, хирург, андролог Марк Гадзиян рассказал, что одна из причин старения — это повреждения митохондрий, своеобразных энергетических станций клеток, благодаря которым в организме происходят необходимые для жизни процессы. В своем Telegram-канале доктор раскрыл способ замедлить старение.

В первую очередь доктор посоветовал снижать калорийность пищи, а также есть два-три раза в день без перекусов. «Ограничение окна приема пищи до 10-14 часов приводит к адаптации митохондрий», — призвал Гадзиян.

Врач также порекомендовал добавить в рацион качественный белок, который содержится в говядине, яйцах, птице, бобах, орехах и семенах, а также жирную рыбу и овощи. По словам Гадзияна, необходимо также есть богатые антиоксидантами и полифенолом ресвератролом продукты — он содержится в винограде, красном вине, темном шоколаде и фисташках. В то же время доктор посоветовал минимизировать количество простых углеводов.

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Кроме того, уролог отметил, что на митохондрии хорошо влияют физические упражнения и походы в баню и сауну. «Два сеанса в неделю не менее 10-15 минут поддержат ваши митохондрии», — заверил врач.

Ранее Гадзиян назвал самые опасные для мужчин продукты с холестерином. По его словам, мужчинам необходимо сократить употребление колбас.

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