В Подмосковье захотели ввести новую выплату вместо одной льготы для участников СВО

В Подмосковье захотели ввести альтернативную выплату для участников СВО

В Подмосковье захотели ввести новую выплату вместо одной льготы для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о компенсации в денежном виде вместо выделения земельного участка, передает «Интерфакс».

Как следует из законопроекта правительства Московской области, размер альтернативной выплаты составит 500 тысяч рублей. Предоставление денежной компенсации намерены осуществлять за счет средств регионального бюджета.

«Настоящий закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками (...) в размере 500 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В апреле 2024 года сообщалось, что в Московской области расширили меры поддержки участников СВО. В частности, была установлена квота для приема на работу ветеранов боевых действий.