В Сирии опровергли сообщения об отступлении из Хомса

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Хомса

Данные об отступлении правительственных войск из Хомса, являющегося последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны Сирии, передает телеканал Al Arabiya.

«Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях», — отметили в сирийском оборонном ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Сирийская арабская армия перенаправила значительные ресурсы для обороны города.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что террористические группировки начали заходить в город Хомс одноименной провинции, открывающей путь к столице Сирии Дамаску. По данным источников, террористы начали заходить в населенный пункт с запада через район Ваир, в то время, как другие отряды боевиков находятся на расстоянии трех километров от севера города.