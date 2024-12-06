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09:46, 6 декабря 2024Силовые структуры

В СКР начали проверку из-за избиения российским учителем мешавшего вести урок ученика

В СКР заявили о начале проверки учителя из Екатеринбурга, избившего ученика
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Екатеринбурге следователи начали процессуальную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего в одной из школ города. Об этом в пятницу, 6 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, один из учеников мешал проведению урока, из-за чего учитель применил к нарушителю порядка физическое насилие, нанеся ему побои. В конфликте школьника с учителем силовики усмотрели признаки преступления по статье 116 («Побои») УК РФ.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента и дана объективная правовая оценка»,— рассказал Александр Шульга.

25 ноября сообщалось, что в Кировской области учителя, оттаскавшего за уши ученика, отстранили от работы.

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