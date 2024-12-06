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21:52, 6 декабря 2024Ценности

Велогонщица с аномально большими ягодицами вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Кадр: 9gag

Немецкая велогонщица Полин Грабош с необычной внешностью вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на развлекательном портале 9gag.

На платформе начала набирать популярность запись с летних Олимпийских игр в Париже. На размещенных кадрах запечатлена 26-летняя спортсменка, одетая в облегающую спортивную форму. «Полин Грабош — главная ценность немецкой сборной по велоспорту на треке», — гласит подпись под видео, которое набрало 5,3 тысячи голосований.

Пользователи сети обратили внимание на аномально большие ягодицы девушки, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Одна большая ягодичная мышца», «Она катается на велосипеде, одновременно управляя самосвалом», «Мне кажется, ее грудь опустилась немного ниже», «Это просто мускулы и ничего больше», «Ого, честно говоря, это слишком. Я бы предпочел, чтобы женское тело имело более плавные пропорции», «Вы же ведь знаете, что в велосипедных шортах есть подкладка?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фанатам грудь в обтягивающем топе.

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