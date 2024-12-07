Актера из польской «Моей прекрасной няни» не стало из-за рака

Актер Станислав Тым из польского ремейка «Моей прекрасной няни» умер от рака

Польского актера Станислава Тыма не стало на 88-м году жизни. Об этом сообщает польское издание Polityka.

Трагедия произошла 6 декабря. Известно, что Тым в течение 20 лет боролся с раком. Из-за него актеру удалили желудок. На одном из этапов лечения врачи и вовсе прогнозировали ему лишь трехпроцентный шанс на выживание.

Тым известен по роли в польском ремейке американского сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее сообщалось, что не стало польского актера театра, кино и сериалов Эугениуша Корчаровского. Он снимался в кинокартине «Знахарь» и комедии «Ва-банк».