Актера из польской «Моей прекрасной няни» не стало из-за рака

Польского актера Станислава Тыма не стало на 88-м году жизни. Об этом сообщает польское издание Polityka.
Трагедия произошла 6 декабря. Известно, что Тым в течение 20 лет боролся с раком. Из-за него актеру удалили желудок. На одном из этапов лечения врачи и вовсе прогнозировали ему лишь трехпроцентный шанс на выживание.
Тым известен по роли в польском ремейке американского сериала «Моя прекрасная няня».
Ранее сообщалось, что не стало польского актера театра, кино и сериалов Эугениуша Корчаровского. Он снимался в кинокартине «Знахарь» и комедии «Ва-банк».