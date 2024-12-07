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23:48, 7 декабря 2024Мир

Асад обратился к США и лично к Трампу с просьбой о сделке

Bloomberg: Асад предложил США и Трампу сделку из-за продвижения сил повстанцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад делает непрямые предложения США и избранному главе Белого дома Дональду Трампу по поводу сделки из-за продвижения сил повстанцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в предложениях политика есть варианты, при которых под контролем Асада останется та территория страны, где еще действует армия Сирии и при которых ему при необходимости дадут безопасно уйти в изгнание.

Через ОАЭ Асад предложил Соединенным Штатам в обмен на прекращение сотрудничества Сирии и Ирана использовать свое влияние, чтобы остановить боевые действия.

Также политик направил в Венгрию сирийского христианского патриарха Игнатия Афрема II, чтобы он сообщил об угрозе для христианского населения в случае прихода к власти исламистов. По данным агентства, это сообщение, как ожидает Асад, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передаст Трампу.

Ранее в канцелярии Асада сообщили, что политик находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами. Также в канцелярии заявили, что некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи об отъезде Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну.

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