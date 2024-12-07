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10:49, 7 декабря 2024Мир

У записанных в «фашисты» политиков нашлась общая черта

Бышок: любой политик со стилем Трампа рискует быть записанным в фашисты
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Любой политик, демонстрирующий авторитарный лидерский стиль, как победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, рискует быть записанным в фашисты. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Станислав Бышок.

Эксперт отметил, что не стоит приравнивать к конспирологическим теориям ярлык «фашиста», который противники Трампа навесили на него в рамках демократического процесса. «Любой политик, демонстрирующий авторитарный лидерский стиль и критически высказывающийся относительно нелегальной иммиграции и тех или иных культурных тенденций, рискует быть записанным в фашисты», — посчитал он.

По словам политолога, избранного главу государства и «трампистов» называли фашистами еще во время предвыборной кампании 2016 года, поэтому такие обвинения в 2024 году не стали новыми. Однако он уточнил, что сам термин сегодня предельно размыт, но никак не относится к политике Трампа.

Ранее Бышок рассказал, какие люди склонны верить в теории заговоров. Он выразил мнение, что к конспирологическому мышлению склонны мужчины, не имеющие чувства юмора.

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