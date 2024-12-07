У склонных верить в теории заговора людей нашлась общая черта

Политолог Бышок: в теории заговора верят люди, не имеющие чувства юмора

В теории заговора верят люди, не имеющие чувства юмора. Об этом в интервью для «Ленты.ру» заявил политолог Станислав Бышок.

«Склонный к конспирологическому мышлению ум — это ум, не верящий в совпадения и, одновременно, не имеющий чувства юмора», — сказал он.

По словам политолога, чувство юмора как раз основано на способности к абстрактному мышлению и на понимании многосмысленности реальности.

Однако Бышок уточнил, что необходимо разделять «честные» конспирологические теории, в которые верят не имеющие чувства юмора немолодые мужчины, и публичную болтовню политиков, цель которой — выставить оппонента в максимально неприглядном свете, обвинив во всех грехах.

Ранее Бышок заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не имеет конспирологических взглядов, в отличие от некоторых своих сторонников. Он отметил, что в своих высказываниях Трамп больше похож на «школьного выдумщика».

