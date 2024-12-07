Политолог нашел общее у Трампа, Жириновского и Паука Троицкого

Политолог Бышок: Трамп, как и Жириновский, не верит в конспирологию

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не имеет конспирологических взглядов, в отличие от некоторых своих сторонников. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Станислав Бышок.

По его словам, нужно отделять реального Трампа от «трампистов», поскольку последние — это очень широкая коалиция избирателей, активистов и политических комментаторов, разделяющих широкий набор идей, включая конспирологические.

«Дональд Трамп же как таковой, на мой взгляд, сам по себе не имеет устойчивых конспирологических взглядов. В этом смысле он ближе к покойному Владимиру Жириновскому или к [лидеру группы «Коррозия металла»] Сергею "Пауку" Троицкому — мы же всерьез не считаем, что они верят во все то, что говорят», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что их при этом нельзя назвать и лжецами. «Скорее, они похожи на школьных выдумщиков, которые, однако, достаточно умны, чтобы извлекать из своей склонности к выдумкам реальную выгоду», — добавил он.

Ранее Трамп и действующий президент США Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. В частности, Трамп приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.

