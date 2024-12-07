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05:04, 7 декабря 2024Мир

Иран начал эвакуацию военных и дипломатов из Сирии

NYT: Иран начал эвакуацию своих дипломатов и военных советников из Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Власти Ирана начали эвакуацию своих дипломатов и военных советников из Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The New York Times (NYT).

Утверждается, что некоторые военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уже покинули страну и эвакуировались в Ливан и Ирак. При этом 2 декабря официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что военные советники останутся в Сирии и окажут Дамаску помощь в отражении атак террористов.

По данным источников NYT, из Сирии уехали некоторые иранские дипломаты вместе с семьями, а также простые граждане исламской республики. Часть из них прибыли в Тегеран на самолетах, часть отправилась в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия наземным транспортом.

Ранее Иран обвинил Украину в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом и призвал прекратить поддержку боевиков в Сирии. Как указано в заявлении иранского МИД, террористические группировки в Сирии имеют «опасную природу» и Киеву необходимо отказаться от своих действий.

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