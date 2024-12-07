Названо преимущество российских танков перед западными

«Ростех»: российские танки живучее западных из-за продуманной защиты

Российские танки демонстрируют высокую живуесть благодаря продуманной защите и компоновке. В отличие от западных моделей, которые хуже переносят повреждения без доработок, отечественная бронетехника имеет преимущество в том, что способна выдерживать множественные удары. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в госкорпорации «Ростех», на российские танки стали устанавливать всеракурсную динамическую защиту, усиленные боковые экраны, дополнительные элементы для защиты башни, гусениц и кормы, а также средства противодействия дронам. Помимо серийных систем, экипажи самостоятельно создают антидроновые конструкции для повышения устойчивости. Кроме того, танки оснащаются системами радиоэлектронной борьбы и специальной маскировкой.

Меньший заброневой объем позволяет увеличить толщину комбинированной брони, что повышает стойкость российских танков ко множественным ударам различного типа вооружения, включая снаряды, управляемые ракеты и FPV-дроны. В «Ростехе» отметили, что западные танки без подобной российской доработки менее живучи. В качестве примера в госкорпорации привели случай с британским танком «Челленджер», который был уничтожен одним барражирующим боеприпасом.

Ранее сообщалось, что в российские войска была поставлена финальная в 2024 году партия десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», изготовленных в рамках гособоронзаказа холдингом «Высокоточные комплексы».