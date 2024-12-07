На Украине раскрыли ошибку команды Зеленского

Политолог Магда: визит украинской делегации в США говорит о беспомощности Киева

Поездка украинской делегации во главе с руководителем офиса президента страны Андрея Ермака в США свидетельствует о неопределенности стратегии Киева. Об этом заявил директор киевского Института мировой политики Евгений Магда в разговоре с польским изданием Gazeta.pl.

Он отметил, что победивший на выборах Дональд Трамп еще не вступил в должность, однако украинские власти уже решили провести переговоры с его командой. По словам эксперта, это может продемонстрировать беспомощность Киева. «Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России», — считает он.

Политолог указал, что команда Зеленского оказалась в так называемом «симуляторе Трампа» на фоне отсутствия четко сформулированных национальных интересов.