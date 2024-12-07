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00:50, 7 декабря 2024Мир

В Белом доме сделали признание об Украине

В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена не знает, сколько денег останется на помощь Украине к приходу Дональда Трампа к власти. В этом призналась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Вы видели, как мы продолжаем делать объявления о поддержке Украины. У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что действующие американские власти хотят потратить оставшиеся ресурсы на Украину, несмотря на «отсутствие понимания в этом вопросе».

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал цель поездки главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США. По его мнению, Ермак и Владимир Зеленский хотят получить гарантии безопасности при уходе со своих постов.

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