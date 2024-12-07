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23:57, 7 декабря 2024Мир

В Китае назвали украинский кризис частью глобального процесса

Вэйвэй: кризис на Украине является частью перехода к многополярности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нынешний кризис на Украине является частью глобального процесса перехода мира от однополярности к многополярности. Об этом заявил директор института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй в беседе с ТАСС.

«Китай и Россия разделяют одну цель — достичь трансформации однополярного миропорядка в многополярный. Несмотря на противоречия, как внутри Китая, так и за его пределами, большинство стран Глобального Юга понимает и даже поддерживает стремление России к изменению системы, в которой доминирует США», — сказал эксперт.

По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп может признать, что Вашингтон исчерпал рычаги давления, и перейти к сбалансированному миропорядку.

Ранее политолог из США Гилберт Доктороу предупредил, что запуском новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Россия дала понять Западу, что больше игр не будет. Ситуация складывается так, что разгром Вооруженных сил Украины может произойти в ближайшие недели, еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отметил эксперт.

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