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21:22, 7 декабря 2024Мир

В США заявили об уверенной победе России в конфликте с Украиной

SC: союзники Украины проигрывают в прокси-войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украинские союзники проигрывают в прокси-войне. В это же время Россия успешно выполняет поставленные для спецоперации задачи, пишет издание Strategic Culture.

«Спровоцированная НАТО опосредованная война на Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года», — сказано в статье.

Также отмечается, что на фоне неудач НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против РФ с участием украинских подразделений в террористических действиях.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера заявил, что на данный момент Россия побеждает в конфликте на Украине. По его словам, в настоящее время российская сторона также отличается инициативой и успехами на поле боя.

В свою очередь, немецкий оборонный эксперт Клаудия Майор рассказала, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации на фоне успехов российских войск. По ее словам, российские войска добились больших успехов на поле боя, в то время как Украина вынуждена выбирать между конфликтом на истощение и поражением.

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