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11:02, 27 ноября 2024Мир

В Германии рассказали о сложной ситуации в ВСУ

Немецкий эксперт Майор: ВСУ находятся в сложной ситуации на фоне успехов России
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на фоне успехов российских войск. Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор, сообщает Focus.

«Дела у них сейчас идут крайне плохо», — отметила Майор, комментируя положение ВСУ.

По ее словам, российские войска добились больших успехов на поле боя, в то время как Украина вынуждена выбирать между конфликтом на истощение и поражением. Эксперт добавила, что Москва таким образом добивается выгодных позиций на случай мирных переговоров, которые могут начаться в январе 2025 года после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее депутаты бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство ФРГ способствовать деэскалации украинского конфликта и добиться перемирия к Рождеству.

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