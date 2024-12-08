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03:48, 8 декабря 2024Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском достигло 11

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до 11
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Новосибирском выросло с 2 до 11 человек. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона, пишет ТАСС.

«В результате ДТП с автобусом, перевозившим пассажиров в Новосибирском районе, по данным службы скорой медицинской помощи, травмированы 11 человек», — сказано в заявлении.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в центр политравмы Городской клинической больницы № 34. Уточняется, что врачи оказывают им всю необходимую помощь. По предварительным данным, пациентов в тяжелом состоянии нет, уточнил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. В свою очередь, в пресс-службе регионального СУ СК РФ уточнили, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщалось, междугородний автобус опрокинулся в субботу, 7 декабря, на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области. Первоначально со ссылкой на Главное управление МВД РФ по региону сообщалось о двух пострадавших. ДТП произошло около 10:30 по местному времени.

5 декабря сообщалось, что в Москве столкнулись автобус и легковой автомобиль, при ДТП пять человек пострадали. ЧП случилось на Боровском шоссе.

Ранее стало известно, что 3 декабря на Ленинградском шоссе в Хорошевском районе на севере Москвы столкнулись автобус и 16 автомобилей. В сторону центра пришлось перекрывать три полосы из шести.

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