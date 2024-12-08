Десятки тысяч россиян лишились воды из-за льда

В Саратовской области 60 тысяч человек остались без воды из-за заморозков

Десятки тысяч жителей Саратовской области остались без холодной воды из-за льда. Об этом сообщает прокуратора российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Балашов. Из-за ночных заморозков в местной системе водозабора образовался лед, который перекрыл подачу жидкости. «В результате в зоне отключения холодного водоснабжения находится население около 60 тысяч человек», — уточнили в надзорном ведомстве.

Устранить последствия коммунальной аварии пытаются водолазы. Чтобы координировать действия специалистов, на место происшествия приезжал представитель прокуратуры.

Ранее пять районов Амурской области остались без тепла и света в 20-градусный мороз. Причиной стала серьезная авария на местной теплоэлектроцентрали — в результате для обогрева домов перестало хватать мощности. По данным источников, из строя вышло оборудование, которое регулирует температуру.