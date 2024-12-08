Кулеба усмонился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за 24 часа

Кулеба: план Трампа по конфликту на Украине должен пройти проверку реальностью

Плану избранного президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине придется пройти проверку реальностью. Его первые заявления о способности урегулировать конфликт «за 24 часа» в нынешних условиях кажутся маловероятными, такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Presse.

«Много шума наделали его первые заявления и телефонные звонки. Но пока это только слова. Мы должны оценивать его по делам. Ясно, что быстрого окончания войны не будет. Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью», — заявил экс-глава украинского МИД.

По словам Кулебы, будущий американский президент не сможет прекратить конфликт «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа».

Ранее профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан сообщил, что практически все пункты плана по мирному урегулированию ситуации на Украине, разработанного Дональдом Трампом, невыгодны для Киева. По его словам, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня и заморозке вдоль нынешних линий фронта, РФ сможет укрепить свое влияние на территориях, которые она контролирует.