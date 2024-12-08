Курды заявили об отражении атак боевиков в провинции Алеппо

Курды заявили об отражении атак боевиков на Манбидж в провинции Алеппо

Курдские ополчения успешно отразили серию атак поддерживаемых Турцией боевиков на город Манбидж в провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Бойцы военных советов Манбиджа и Эль-Баба продолжают отражать атаки наемников турецкой оккупации на город Манбидж и окрестности, в рядах наемников — серьезные потери», — приводит агентство слова курдских вооруженных группировок.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что сирийские террористы, захватившие Дамаск, начали бои с курдами возле города Манбидж в северной части страны. Целью атаки является город Манбидж.

При этом заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.