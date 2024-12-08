Молчание Асада о событиях в Сирии назвали вопросом безопасности

Политолог Маркелов назвал молчание Асада о Сирии вопросом безопасности

Политический советник Сергей Маркелов назвал молчание президента Сирии Башара Асада о происходящих в стране событиях вопросом безопасности. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению политолога, сейчас Асаду лучше «посидеть в кустах», так как захватившие власть в Сирии боевики «хотят некоего жертвоприношения в его лице». Помимо этого, Асад выглядит проигравшей стороной, и ему нужно разработать стратегию, «как из этого выбраться», добавил Маркелов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после ухода Башара Асада с поста президента. Он добавил, что не будет «горевать по Сирии больше, чем по Изюму, Херсону или Киеву».

