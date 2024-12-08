На Украине сообщили о попытках офиса Зеленского отговорить Залужного от участия в выборах

«Страна»: офис Зеленского пытается отговорить Залужного от президентских выборов

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома Вооруженных сил республики (ВСУ), посла страны в Лондоне Валерия Залужного от участия в президентстких выборах. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на источники, близкие к администрации.

«Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая (улица в Киеве, где находится офис — прим. «Ленты.ру»), является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы», — указано в сообщении.

Отмечается, что в офисе Зеленского предложили Залужному альтернативу: если он хочет участвовать в выборах, то может сделать это только «в качестве первого номера списка президентской партии "Слуга народа"».

В то же время глава офиса украинского лидера Андрей Ермак объявил о своем участии в заседании круглого стола в Chatham House в Лондоне. По данным издания, на опубликованных с мероприятия снимках Ермак сидел рядом с Залужным.

Ранее «Страна» сообщало, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала политическое брожение на Украине и дала новый виток интриг против Владимира Зеленского. Исход американских выборов дал украинским элитам основание полагать, что в скором времени военный конфликт закончится и на Украине пройдут президентские выборы, в которых Зеленский проиграет, если его оппонентом станет Залужный.