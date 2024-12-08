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06:27, 8 декабря 2024Мир

На Западе рассказали о внешнем виде Зеленского на встрече с Трампом

NYP: внешний вид Зеленского на встрече с Трампом в Париже поразил США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Внешний вид Владимира Зеленского во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой США Дональдом Трампом в Париже вызвал противоречивую реакцию американской общественности. На это указало издание New York Post.

«Чувство стиля президента Украины Владимира Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — посетовали авторы статьи.

В частности, экс-советник Трампа Роджер Стоун назвал внешний вид украинского лидера «неуважением к американскому народу». При этом пользователи соцсетей раскритиковали неуместный внешний вид Зеленского.

До этого издание написало, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери. Также в одной из статей говорилось, что политик чувствовал себя некомфортно в компании Макрона и Трампа. Это было заметно во время их совместной фотосессии, считают авторы статьи.

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