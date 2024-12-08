В России ответили на призыв Трампа к Путину

Депутат Журова: Трамп должен призвать Украину сесть за стол переговоров с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп должен призвать Украину сесть за стол переговоров с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила на призыв Трампа к президенту России Владимиру Путин о том, что «пришло время» действовать.

«Когда презилент Америки предлагает президенту России действовать, это можно трактовать очень по-разному. Потому что мы подействовали "Орешником" и очень даже результативно. Теперь от нас ждут еще каких-то действий», — отметила Журова.

При этом депутат сообщила, что если речь идет о переговорном процессе Москвы и Киева, то не может быть действий только со стороны России.

«Он должен был призвать и Украину уже сесть за стол переговоров, если он про это. Без Америки, в том числе без их направления, Украине здесь, наверное, будет невозможно, потому что они их слушают больше, чем кого-либо», — добавила она.

У нас президент и так действует, и призывы Трампа нам не нужны. Тут вопрос больше к действиям Украины Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Трамп заявил, что Путину «пришло время» действовать по Украине и мирному урегулированию. Он также добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.