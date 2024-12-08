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15:26, 8 декабря 2024Россия

Раскрыты планы Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе встретится с лидерами парламентов стран ОДКБ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лидерами парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Уточняется, что российский лидер также проведет заседание Совета по гражданскому обществу и правам человека и встречу с главой Сбера Германом Грефом по вопросам развития искусственного интеллекта.

Кроме того, в Telegram-канале Кремля уточняется, что 9 декабря Путин начнет неделю, принимая участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. Предполагается, что глава государства вручит Героям России медали «Золотая Звезда».

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00. Кроме того, уже начался сбор вопросов, которые можно отправить как в виде текста, так и в формате видео.

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