С организаторов подземной экскурсии по коллектору Москвы потребовали миллионы рублей

С организаторов экскурсии по коллектору Москвы потребовали 24 миллиона рублей

Родители подростков, не выживших во время подземной экскурсии по коллектору Москвы, потребовали с ее организаторов 24 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Во время судебного заседания мать одной из жертв, 15-летней Виктории, рассказала, что изначально она отказывалась отпускать свою дочь на экскурсию, но уступила только после того, как увидела положительные отзывы о мероприятии и рекламу на сайте, который она приняла за официальный городской портал. При этом женщина не знала, что экскурсия будет проводиться по действующему коллектору, так как в объявлении этого не было указано.

Россиянка пошла в полицию, когда Виктория не вернулась домой и перестала отвечать на звонки. Затем она сама занялась поисками и увидела, как из коллектора достали тело 18-летнего друга ее дочери Глеба. На следующее утро обнаружили и саму девочку без признаков жизни.

По данным издания, отец Глеба признался в суде, что не знал о планах сына пойти на диггерскую экскурсию. Ему рассказали обо всем в полиции. Уже после трагедии мужчина проверил объявление и тоже не увидел в нем информации о коллекторе.

В ноябре глава компании «Спутник» Александр Ким, проходящий по уголовному делу о подземной экскурсии по коллектору Москвы, возместил потерпевшим моральный и материальный вред. Адвокат предпринимателя заявил, что Ким примирился с потерпевшими.

