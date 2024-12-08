Сечин высказался об экономической программе Трампа

Сечин: программа Трампа нацелена на поддержание внутреннего рынка

Экономическая программа избранного президента США Дональда Трампа, подразумевающая повышение пошлин на товары из ряда стран, направленна на поддержание внутреннего американского рынка. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, его слова приводит ТАСС.

«Она предполагает вполне адекватные меры, направленные на поддержку американской экономики за счет снижения налогов и ставок, возврат рабочих мест в реальный сектор, защиту национальных производителей и внутреннего рынка», — высказался Сечин.

По его словам, ничего удивительного в том, что из-за экономических мер пострадают Мексика, Канада и Евросоюз, нет. Глава «Роснефти» отметил, что Трамп может предпринять и другие меры, направленные на помощь внутреннему рынку США.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов. «Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — заявил политик.