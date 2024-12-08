Сечин заявил о готовности Трампа отменить все ограничения на нефтедобычу

Сечин заявил, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу для снижения цен

Избранный президент США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости.

«В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, [Трампом] будут отменены все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры», — подчеркнул чиновник.

По словам Сечина, избранный президент перенаправит инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики.

Ранее Трамп пообещал снизить вдвое цены на электроэнергию для конечных потребителей, сделав это за счет увеличения добычи нефти. Он отметил, что цены на электричество для американцев упадут на 50 процентов благодаря тому, что в стране будут «бурить и еще раз бурить в поисках нефти».